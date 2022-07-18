НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі депутата Кузьміних

15 липня 2022 року прокурорами САП та детективами НАБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно народного депутата України дев'ятого скликання, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 558 тис. гривень за забезпечення перемоги у низці тендерів із закупівлі медичного обладнання коштом бюджету.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

На сьогодні матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.

"За даними слідства, восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули, що якщо та планує постачати медичне обладнання лікарням у Житомирській області, варто це питання попередньо узгодити з одним із народних депутатів України. Невдовзі такий контакт між нардепом і представником компанії відбувся. Нардеп пообіцяв сприяння, яке фактично зводилось до забезпечення перемоги у тендерах із закупівлі обладнання коштом бюджету", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, першим об’єктом такої співпраці стало комунальне підприємство "Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка", яке, згідно з домовленостями між нардепом і представником компанії, закупило медичне обладнання на 40 млн грн. У відповідь нардеп натякнув, що його «послуги» – не безоплатні і становлять 30% від сум договорів, укладених із лікарнею. Ця плата йому видалась також своєрідною гарантією можливої майбутньої співпраці.

Після одержання оплати від лікарні за одним із тендерів, а саме за систему ультразвукової діагностики – нардеп попросив передати йому 30% від суми договору – 558 тис. грн.

Слідство встановило, що нардеп планував таку схему обрахунку суми неправомірної вигоди застосовувати і щодо інших договорів у майбутньому, зокрема на постачання МРТ (30% від 37,499 млн грн – 11,25 млн грн) та лапароскопічного набору для хірургічних процедур (30% від 1,19 млн грн – 398,33 тис. грн).

Народного обранця викрили «на гарячому» 28 січня 2022 року. Однак, не затримували через депутатський імунітет. Його викликали повісткою для проведення слідчих дій, втім депутат тривалий час ігнорував виклики. Про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України йому повідомила Генеральний прокурор 31 січня 2022 року. Після цього нардеп з різних причин уникав засідання ВАКС. Наприкінці травня йому було обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, підозрюваний у хабарництві народний депутат "Слуги народу" Сергій Кузьміних у Вищому антикорупційному суді 16 травня заявив, що вважає справу щодо себе політичним переслідуванням за те, що голосував за відставку ексдиректора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника та звільнення тодішнього міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької.

Перед тим LB.ua повідомляло, що нардеп від "Слуги народу" попався на хабарі у пів мільйона гривень.