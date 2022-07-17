Нардепи пропонують створити пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони

У парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонують створити пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони, повідомляє "РБК-Україна".

Такі підрозділи зможуть утворювати органи місцевого самоврядування, громадські організації та суб'єкти господарювання.

До пожежної охорони зможуть вступити громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, досягли 18 років, мають повну цивільну дієздатність, здатні за станом здоров'я виконувати покладені на них обов'язки та пройшли відповідну підготовку.

Також ряди пожежної охорони отримають неповнолітні, але за письмовою згодою батьків (або усиновителів чи піклувальників).

Серед обов'язків членів пожежної охорони:

участь у здійсненні заходів із запобігання виникненню пожеж, їх гасіння, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

повідомлення ДСНС про виявлені порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки;

виконання законних вимог керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та/або керівника гасіння пожежі;

додержання встановлених вимог безпеки та охорони праці при здійсненні заходів із запобігання виникненню пожеж, їх гасіння, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Для членів добровільної пожежної охорони передбачать обов’язкові медичний огляд та особисте страхування за рахунок коштів місцевого самоврядування.

Членам підрозділів можуть виплачувати винагороду за рахунок коштів місцевого бюджету, суб’єктів господарювання, громадських організацій або інших не заборонених законодавством джерел.

Нагадаємо, тисячі пожежників приборкують лісові пожежі в Португалії, Іспанії та на південному заході Франції, борючись з аномальною спекою, яка не збирається слабшати.

Раніше рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативних виїзди за добу, 35 з яких - на ліквідацію пожеж, зокрема, 20 пожеж, спричинених російськими обстрілами.