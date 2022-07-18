Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
​Масована атака: окупанти вдарили по Миколаєву десятьма ракетами С-300
​Масована атака: окупанти вдарили по Миколаєву десятьма ракетами С-300
ЗСУ вдарили ракетами по складу росіян в окупованому Алчевську
ЗСУ вдарили ракетами по складу росіян в окупованому Алчевську
У Сербії заявили, що український літак, який розбився в Греції, віз оборонний вантаж
У Сербії заявили, що український літак, який розбився в Греції, віз оборонний вантаж
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські бійці знищили дві російські самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С"

"Полювання за пріоритетними цілями противника триває".

Українські бійці знищили дві російські самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С"
Фото: скріншот відео

Українські артилеристи і бійці підрозділів Сухопутних військ завдали нових втрат росіянам.

Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Так, на відео зафіксовано, як захисники України знищили дві одиниці 152-мм дивізійні самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С", - йдеться в повідомленні командування.

Військові наголосили, що "полювання за пріоритетними цілями противника триває".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 38450 осіб особового складу та 849 артсистем.

Із початку війни українська авіація завдала понад 1 750 групових ударів по окупантах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також