Українські артилеристи і бійці підрозділів Сухопутних військ завдали нових втрат росіянам.

Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Так, на відео зафіксовано, як захисники України знищили дві одиниці 152-мм дивізійні самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С", - йдеться в повідомленні командування.

Військові наголосили, що "полювання за пріоритетними цілями противника триває".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 38450 осіб особового складу та 849 артсистем.

Із початку війни українська авіація завдала понад 1 750 групових ударів по окупантах.