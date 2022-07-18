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​З початку війни українська авіація завдала понад 1 750 групових ударів по окупантах, − Генштаб

Минулої доби збито один БпЛА противника.

​З початку війни українська авіація завдала понад 1 750 групових ударів по окупантах, − Генштаб
Фото: Скрін з відео

Також учора російське командування втратило 30 військових, 20 одиниць техніки, командно-спостережний пункт роти і взводний опорний пункт унаслідок авіаудару Повітряних сил ЗСУ.

Про це Генштаб України повідомляє у Facebook.

“30 окупантів, КСП роти, ВОП та 20 одиниць техніки – результативний авіаудар Повітряних сил”, − йдеться в повідомленні.

Зазначається, що понад 1 750 групових авіаударів по окупантах завдала авіація Повітряних сил ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувальної авіації Повітряних сил продовжують доносити до окупантів переконливі аргументи у вигляді бомб та ракет.

“17 липня російське командування недорахувалося трьох десятків окупантів, уражено до двадцяти одиниць техніки рашистів, командно-спостережний пункт роти та взводний опорний пункт”, − інформує Генштаб.

Нагадаємо, учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, найбільше − на Бахмутському напрямку. З 24 лютого по 18 липня Збройні сили України знищили близько 38 450 російських загарбників і багато військової техніки. 

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