Миколаїв вранці зазнав масованого ракетного обстрілу, в Лазурному ЗСУ знищили склад боєприпасів ворога, – ОВА

У Харкові росіяни били по Київському району, в області – по Чугуєву і Злочеву.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Вінничині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Минулої доби ворог знову обстрілював громади Сумщини: вдень вдарив чотири рази по Юнаківській громаді, ввечері був артобстріл зі ствольної артилерії по Шалигінській громаді, мінометний обстріл Білопільської громади. Постраждалих немає. Вночі – мінометні обстріли Шалигінської та Юнаківської громад. Попередньо – без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні ОВА станом на 8 ранку.

Уночі ворог кілька разів обстріляв Нікополь. Попередньо, одна людина поранена, госпіталізована. Зруйновано до 10 приватних будинків, є пошкодження у місцевій лікарні, на двох місцевих підприємствах та у порту. Масштаби та наслідки обстрілів наразі з’ясовуються.

У Харкові вчора ввечері внаслідок обстрілів зі ствольної артилерії в Київському районі відбулися часткові руйнування та пошкодження багатоповерхових будинків. Вночі окупанти обстріляли також смт Золочів. Внаслідок обстрілу приватного домоволодіння горіла господарча споруда і гараж.

Вночі в м. Чугуїв внаслідок обстрілу пошкоджено 5-ти поверховий житловий будинок. За попередніми даними, внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає.

У Луганській області ситуація на фронті без змін. Росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак зазнали втрат та відійшли. Відбито наступ ворога і поблизу Білогорівки.

За ніч: 5 авіаударів, 13 артобстрілів. Окупаційні ЗМІ з посиланням на "владу" Алчевська повідомляють про руйнування тролейбусного депо та профілакторію ракетним ударом HIMARS. Про розташування в цих будівлях військових об’єктів замовчується.

У Донецькій області ворог минулої доби обстрілював Костянтинівку, Соледар, Торецьк, Сіверськ, Вугледар, Мар'їнку, Новий Донбас (Світлівський старостинський округ), Краматорськ. З ночі і станом на ранок обстріляні Торецьк, с. Миколайпілля Дружківської громади (пошкоджено сім приватних житлових будинків). Інформація щодо вбитих та поранених уточнюється. За добу по області – двоє загиблих, 10 поранених.

Сьогодні зранку Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки. Інші влучання були по околицях міста. Детальна інформація уточнюється.

Вчора протягом дня фіксувалися обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Влучання переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. Внаслідок ворожих обстрілів у селищі Березанка Березанської громади відбулось займання пшениці.

Баштанський район: продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: ситуація на території області залишається стабільно напруженою. Військові ворога активно продовжують укріплення рубежів оборони залізобетонними конструкціями. Триває обстріл звільнених сіл та сусідніх регіонів, в багатьох населених пунктах пошкоджені практично всі будинки та інша інфраструктура.

Гучно було у Лазурному. ЗСУ знищили склад боєприпасів військових окупантів, який був розташований на березі моря, в санаторії "Чайка".