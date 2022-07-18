Росія "мобілізує" чоловіків з нещодавно окупованих міст і сіл для наступу на Бахмут, – Гайдай

Російська армія намагається просунутися з Лисичанська в бік Бахмута і залучає для цього "мобілізованих" чоловіків з нещодавно окупованих міст Луганської області.

У населених пунктах, які ворог тимчасово захопив влітку, лишилося по 10-15% населення. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе. Були упевнені, що «руський мир» – це, перш за все, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються в негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно. Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення з неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи. З повісткою", – написав він.

Гайдай додав, що Бахмут після Лисичанська є основним напрямком окупантів. Шлях до цього міста пролягає через ту невелику територію Луганської області, яка продовжує тримати оборону.

"Окупанти б’ють ракетами, застосовують авіацію, аби пробити нашу оборону. Тільки за учора населені пункти на межі Луганщини та Донеччини витримали п’ять авіаударів. До артилерії та систем залпового вогню вже всі, на жаль, звикли. Таких атак за 17 липня зафіксовано 13. Росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак зазнали втрат та відійшли. Відбито наступ ворога і поблизу Білогорівки – там теж ворог перераховує тих, хто встиг повернутися на позиції", – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Берестового, Курдюмівки, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Вершини, Травневого та території Вуглегірської ТЕС. Ворог вів штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС, успіху не мав, відійшов. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Берестового.

Бахмут – це місто Донецької області, яке армія ворога прагне захопити після окупації двох останніх великих міст Луганщини – Сєвєродонецька і Лисичанська.