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​Унаслідок обстрілу Нікополя зруйновано приватні будинки і поранено жінку

Також зруйновано водопровід і газопровід, пошкоджено лікарню, промислове виробництво і порт.

​Унаслідок обстрілу Нікополя зруйновано приватні будинки і поранено жінку
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Сьогодні вночі окупанти кілька разів ударили з РСЗВ по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру. Попередньо, поранена одна людина. Це 75-літня жінка. Вона в лікарні”, − йдеться в повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Зруйновані з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

На місці працюють фахівці різних служб. Відновлюють понівечені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань.

Нагадаємо, учора ввечері повідомлялося про обстріли в Нікополі Дніпропетровської області. 

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