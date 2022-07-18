Сьогодні вночі окупанти кілька разів ударили з РСЗВ по Нікополю Дніпропетровської області.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру. Попередньо, поранена одна людина. Це 75-літня жінка. Вона в лікарні”, − йдеться в повідомленні.
Зруйновані з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.
На місці працюють фахівці різних служб. Відновлюють понівечені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань.
Нагадаємо, учора ввечері повідомлялося про обстріли в Нікополі Дніпропетровської області.