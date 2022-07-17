За пів дня на Сумщині зафіксували 55 ворожих "прильотів"

На щастя, постраждалих немає. Пошкоджено інфраструктуру.

Наслідки обстрілів у місті Глухів на Сумщині 15 червня

За пів дня російські загарбники 55 разів обстріляли громади Сумщини.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, о 13-ій годині росіяни чотири рази вдарили по Юнаківській громаді області.

"Після вісімнадцятої години почався артобстріл зі ствольної артилерії, 26 приходів по Шалигінській громаді. Близько двадцятої тридцять розпочався мінометний обстріл Білопільської громади, 25 приходів", - додав Живицький.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено будівлі одного з закладів громади, водонапірна вежа та господарські будівлі місцевого підприємства.

За словами очільника Сумщини, постраждалих немає.

Нагадаємо, зранку 17 липня Середино-Будську громаду Шосткинського району Сумщини війська РФ обстрілювали зі своєї території із крупнокаліберної стрілецької зброї, гранатометів і мінометів.

Напередодні Живицький повідомив, що прикордоння Сумщини обстріляли з усіх видів артилерії армії Російської Федерації.