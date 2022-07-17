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Окупанти погрожують смертною карою ще одному полоненому британцю, - ВВС

Джон Гардінг - військовий парамедик.

Окупанти погрожують смертною карою ще одному полоненому британцю, - ВВС
Фото: Georgian National Legion

Російські окупанти погрожують смертною карою ще одному - третьому - полоненому громадянину Великобританії, повідомляє "ВВС Україна".

Відеозапис із полоненим військовим парамедиком Джоном Гардінгом оприлюднили російські журналісти. Боєць звертається по допомогу до британського прем'єра Бориса Джонсона. Парамедик заявив, що йому повідомили про загрозу смертної кари.

Британець потрапив у полон росіян під час боїв за Азовсталь у складі Нацгвардії України. На сході нашої держави він воював із 2018 року.

Друзі та сім'я Гардінга підтвердили журналістам, що на відео справді він. Рідні зазначили, що його сім'ю підтримує міністерство закордонних справ Британії.

Нагадаємо, у квітні двоє британських гуманітарних співробітників були захоплені в полон російськими військовими. Чоловіків затримали в понеділок неподалік від Запоріжжя, коли вони намагалися евакуювати українську родину з села в Запорізькій області.

Днями стало відомо, що гуманітарний працівник з Великобританії Пол Юрі загинув у полоні ОРДО. За наявною інформацією, він помер ще 10 липня.

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