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У ДТП на Буковині загинув військовий із сім'єю

Винуватцю аварії оголосили підозру.

У ДТП на Буковині загинув військовий із сім'єю
Фото: Поліція Чернівецької області

На Буковині в ДТП загинув військовослужбовець і його сім'я - дружина та діти віком 17 та 22 роки. Винуватцю аварії оголосили підозру.

Про це повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 16 липня цього року на трасі Житомир-Чернівці, 79-річний житель Львова, керуючи транспортним засобом "Ford Transit" порушив правила безпеки дорожнього руху, виїхав із другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі автомобілю"Skoda Favorit" та допустив зіткнення", - розповіли в установі.

19-річний водій легківки отримав тяжкі тілесні ушкодження. Його пасажири загинули на місці аварії.

Винуватцю ДТП повідомили по підозру за ч. 3 ст. 286 КК України. 

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, днями у Кривому Розі військові затримали мажорів, які скоїли п’яну ДТП.

Раніше у Львові авто збило на переході двох переселенок з Харкова. 68-річну бабусю та її 19-річну внучку госпіталізували з травмами голови та переломами.

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