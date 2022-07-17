У Чорному морі перебувають два ракетні та один десантний корабель окупантів

У Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил складається з двох ракетних та одного великого десантного корабля.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування «Південь».

«Обстановка в південній операційній зоні складна, але контрольована. Противник продовжує ведення оборонних дій, облаштовуючи нові відступні рубежі. По Миколаєву вночі завдано масованого ракетного удару, попередньо з використанням зенітно-ракетних систем С-300, споряджених модифікованими снарядами посиленої руйнівної дії. Обстріляно кілька мікрорайонів міста. Внаслідок влучання сталися масштабні пожежі на двох промислових підприємствах. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Баштанському районі через вечірні обстріли в Інгульській громаді горіли поля. За попередньою інформацією постраждалих немає. У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Дані про постраждалих і пошкодження уточнюються.

За інформацією пресслужби, на Херсонщині підрозділи російських військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись заховатися за мирним населенням. Частина будівель, де раніше базувалися рашисти, покинута, а нові місця дислокації вони собі обирають в щільно населених житлових районах, сподіваючись, що сили оборони України не наноситимуть ударів, які можуть бути загрозою для місцевих жителів.

Крім того, попри те, що штормова погода в північно-західні частині Чорного моря вгамувалася, корабельне угруповання ворожих сил продовжує триматися у складі двох ракетних та одного великого десантного корабля. При цьому несення служби ворожими кораблями здійснюється в ракетно безпечних районах в зоні прикриття їх берегових систем ППО.

Намагаючись створити ілюзію контролю острова Зміїний, ворог продовжує періодичні атаки. Так, вночі парою бомбардувальників Су-24 знов нанесено удар по залишкам ворожої техніки на острові. Втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, що війська Російської Федерації продовжують бомбити острів Зміїний. 14 липня російські війська здійснили авіаційний удар по залишках своєї техніки на острові.