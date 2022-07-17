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В Україні 18 липня дощитиме на сході та на півночі

У Києві вдень прогнозують дощ.

В Україні 18 липня дощитиме на сході та на півночі
Фото: kavun.city

В Україні завтра, 18 липня, дощі відійдуть з низки регіонів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, вночі у східних та більшості північних областей, а також вдень на півночі Лівобережжя місцями очікується короткочасний дощ та гроза. При цьому на решті території України без опадів та місцями хмарно. 

Температура повітря на півночі та заході коливатиметься в межах +10 +14 вночі, вдень +22 +25, а на Закарпатті до +27.

У східних областях стовпчики термометрів вночі покажуть +11 +15, вдень +22 +26 градусів. На півдні ж вночі +12 +18, а вдень +26 +26 градусів.

У Києві 18 липня вночі температура повітря становитиме +12 +14 градусів, а вдень +23 +25. Вдень прогнозують дощ.

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