Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Елла Лібанова: "Наші люди б'ються за Батьківщину і за своє життя. За що б'ються росіяни, я не розумію"
Елла Лібанова: "Наші люди б'ються за Батьківщину і за своє життя. За що б'ються росіяни, я не розумію"
Росіяни обстріляли ракетами місто Дніпро, є загиблі та поранені
Росіяни обстріляли ракетами місто Дніпро, є загиблі та поранені
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков
Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков
Шойгу наказав окупантам атакувати Україну на всіх напрямках
Шойгу наказав окупантам атакувати Україну на всіх напрямках
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи
16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи
ГоловнаСуспільствоВійна

У Броварах біля Києва посилять контроль на блокпостах

18 і 19 липня - планові тренування військових.

У Броварах біля Києва посилять контроль на блокпостах
Фото: Міністерство оборони України

В Броварському районі Київщини посилять заходи безпеки та контроль на блокпостах через тренування військових.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко в Telegram.

"18 і 19 липня на території Броварського району будуть проводитися планові тренування військових. Броварська районна військова адміністрація попереджає про можливе посилення контролю на блокпостах і додаткові заходи безпеки", - зазначив він.

Сапожко закликав з розумінням поставитися до даних заходів.

Нагадаємо, що з 16 липня у Нікопольському районі Дніпропетровської області збільшують тривалість комендантської години. Відтепер вона розпочинатиметься о 21:00 і закінчуватиметься о 5:00.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також