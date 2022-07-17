У Броварах біля Києва посилять контроль на блокпостах

В Броварському районі Київщини посилять заходи безпеки та контроль на блокпостах через тренування військових.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко в Telegram.

"18 і 19 липня на території Броварського району будуть проводитися планові тренування військових. Броварська районна військова адміністрація попереджає про можливе посилення контролю на блокпостах і додаткові заходи безпеки", - зазначив він.

Сапожко закликав з розумінням поставитися до даних заходів.

Нагадаємо, що з 16 липня у Нікопольському районі Дніпропетровської області збільшують тривалість комендантської години. Відтепер вона розпочинатиметься о 21:00 і закінчуватиметься о 5:00.