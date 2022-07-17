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Окупанти обстріляли Сумщину з гранатометів і мінометів

Ранок у Шосткинському районі почався зі стрілянини окупантів.

Окупанти обстріляли Сумщину з гранатометів і мінометів
Наслідки обстрілів у місті Глухів на Сумщині 15 червня
Фото: ОК Північ у Telegram

Зранку 17 липня Середино-Будську громаду Шосткинського району Сумщини війська РФ обстрілювали зі своєї території із крупнокаліберної стрілецької зброї, гранатометів і мінометів.

Про це повідомив у Телеграмі керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ранок у Шосткинському районі почався зі стрілянини. Зі свого боку росіяни відкривали автоматні черги з крупнокаліберної зброї. Після четвертої ранку з кулеметів випустили понад 10 черг та було 5 гранатометних пострілів. О пів на п'яту ранку - ще 2 приходи з міномету. Усе - по Середино-Будській громаді", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, втрат та руйнувань немає.

Нагадаємо, що 16 липня Живицький заявив, що прикордоння Сумщини обстрілюється з усіх видів артилерії армії Російської Федерації. 

15 липня окупанти обстріляли чотири громади Сумської області, унаслідок чого одна людина загинула, сім поранені.

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