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Від російських обстрілів Сумщини загинула людина, - Живицький

Ще сім людей поранені.

Від російських обстрілів Сумщини загинула людина, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

За вчора, 15 липня, окупанти обстріляли чотири громади Сумської області. В результаті одна людина загинула, сім поранені.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“По Шалигинській громаді після десятої ранку було 10 мінометних прильотів”, - повідомив Живицький. 

Крім того, близько 10:00 росіяни відкрили вогонь з мінометів по Глухівській громаді, зафіксовано 9 вибухів. Після 13:00 почався обстріл з реактивної артилерії, понад 20 прильотів. У результаті обстрілів 1 людина загинула, 4 - поранені.

Також окупанти о 12:00 обстіляли Середино-Будську громаду з мінометів, зареєстровано 4 вибухи.   

Близько 14:00 по Білопільській громаді було 8 прильотів зі ствольної артилерії, а близько 16:00 ще 8 вибухів від застосування ворогом мінометів. У результаті обстрілів троє людей поранені. 

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру. Попередньо, ця російська атака забрала життя трьох людей, ще 15 поранені.

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