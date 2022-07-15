В небі над Київщиною збили ворожу ракету

Інформація про наслідки падіння уламків ракети уточнюється.

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Сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Київської області Повітряними силами України була збита ворожа ракета.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле”, - повідомив Кулеба.

Голова Київської ОВА закликав жителів Київщини залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Нагадаємо, із загальної кількості ударів російських загарбників лише 30% припадають на військові об’єкти, решта 70% свідомо завдається по мирних містах.