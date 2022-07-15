У Кременчуці чути вибухи, - Лунін (оновлено)

Деталі поки не повідомляються.

Сьогодні, 15 липня, у Кременчуці в Полтавській області було чутно вибухи.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

“У Кременчуці пролунали вибухи”, - написав Лунін.

Він пообіцяв повідомити деталі згодом.

Оновлення 22:30 Лунін повідомив, що наразі немає інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих.

"Будуть нові подробиці, повідомлю вам", - пообіцяв голова Полтавської ОДА.

Нагадаємо, 27 червня дві російські ракети вдарили по Кременчуку Полтавської області. Одна ракета впала на стадіон, друга влучила в ТЦ, де перебували орієнтовно тисяча людей. Остаточна кількість загиблих встановлюється, їх щонайменше 18, 36 людей зникли без вісті.

Загарбники атакували торговельний центр із Курської області надзвуковими крилатими ракетами Х-22.