Росіянам не вдалося заволодіти ділянкою дороги Бахмут – Лисичанськ, ЗСУ завдали їм значних втрат

На Донецькому напрямку російські окупанти намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут – Лисичанськ. Для цього вели штурмові дії в напрямку Нагірного та Білогорівки. Однак українські військові зупинили наступ окупантів і відкинули їх назад.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також рашисти зробили декілька безуспішних спроб покращити тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина. Але зазнали втрат і відійшли.

На Слобожанському напрямку українські бійці вкотре успішно відбили ворожий штурм, під час якого окупанти намагалися встановити контроль над Богородичним.

А спроба росіян покращити тактичне положення на напрямках Солодке – Водяне, Володимирівка – Водяне, Єгорівка – Павлівка завершилася для них значними втратами. У Генштабі зазначили, що залишки ворожих сил відійшли.

Станом на 18.00 15 липня ситуація на інших напрямках така:

на Волинському та Поліському напрямках у повітряному просторі Білорусі зафіксовано чергування літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У повітряно-космічних сил збройних сил РФ. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з цієї території;

та у повітряному просторі Білорусі зафіксовано чергування літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У повітряно-космічних сил збройних сил РФ. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з цієї території; на Сіверському росіяни утримують у прикордонних районах Брянської та Курської областей до 4 батальйонних тактичних груп. Також окупанти обстріляли українські позиції поблизу Кучерівки та Покровки Сумської області;

росіяни утримують у прикордонних районах Брянської та Курської областей до 4 батальйонних тактичних груп. Також окупанти обстріляли українські позиції поблизу Кучерівки та Покровки Сумської області; на Слобожанському загарбники обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Старої Гнилиці, Руської Лозової, Українки, Руських Тишків, Перемоги, Микільського, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепеля, Новомиколаївки, Нової Дмитрівки, Дібровного, Богородичного та Карнаухівки. Завдали авіаудару поблизу Верхнього Салтова;

загарбники обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Старої Гнилиці, Руської Лозової, Українки, Руських Тишків, Перемоги, Микільського, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепеля, Новомиколаївки, Нової Дмитрівки, Дібровного, Богородичного та Карнаухівки. Завдали авіаудару поблизу Верхнього Салтова; на окремих ділянках Донецького напрямку загарбники активізували застосування авіації, ствольної та реактивної артилерії, щоб розширити тимчасово зайняту територію і вийти на адміністративний кордон Донецької області. Також вороги завдали авіаударів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Даріївка, Краматорськ, Берестове, Білогорівка, Покровське, Соледар, Нова Камʼянка, Парасковіївка, Бахмут, Весела Долина та Нью-Йорк. Ракетно-авіаційні удари було зафіксовано неподалік від Білогорівки, Ягідного, Бахмута, Авдіївки та Новоселівки. А в районах Павлограда та Покровська росіяни вели повітряну розвідку БпЛА;

загарбники активізували застосування авіації, ствольної та реактивної артилерії, щоб розширити тимчасово зайняту територію і вийти на адміністративний кордон Донецької області. Також вороги завдали авіаударів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Даріївка, Краматорськ, Берестове, Білогорівка, Покровське, Соледар, Нова Камʼянка, Парасковіївка, Бахмут, Весела Долина та Нью-Йорк. Ракетно-авіаційні удари було зафіксовано неподалік від Білогорівки, Ягідного, Бахмута, Авдіївки та Новоселівки. А в районах Павлограда та Покровська росіяни вели повітряну розвідку БпЛА; на Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках рашисти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Пречистівка, Новопіль, Мирне, Малі Щербаки. У районі Малої Токмачки окупанти вели повітряну розвідку, щоб виявити зміни в положенні українських військ;

рашисти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Пречистівка, Новопіль, Мирне, Малі Щербаки. У районі Малої Токмачки окупанти вели повітряну розвідку, щоб виявити зміни в положенні українських військ; на Південнобузькому загарбники обстрілюють позиції українських військ із танків, ствольної і реактивної артилерії по лінії зіткнення. Намагаються вести повітряну розвідку БпЛА;

загарбники обстрілюють позиції українських військ із танків, ствольної і реактивної артилерії по лінії зіткнення. Намагаються вести повітряну розвідку БпЛА; в акваторії Чорного моря росіяни утримують в готовності до застосування 3 носії високоточної зброї.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що Росія обстріляла сьогодні Миколаїв із реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Бійці Центру спецоперацій "А" СБУ та військові Збройних Сил України знищили один ворожий Су-25, а інший – уразили.