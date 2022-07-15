"Херсон здали без бою" - це ворожа дезінформаційна зрадницька теза, - Генштаб

"Є кілька Героїв України, які отримали найвищу нагороду саме за бої під Херсоном у перші дні вторгнення росії".

Інформацію про те, що "Херсон здали без бою", у Генштабі назвали "кремлівською дезінформаційною зрадницькою тезою".

Про це йдеться в повідомленні командування у Facebook.

"На п’ятому місяці широкомасштабної війни, мало хто знає про запеклі й смертельні для представників фашистської росії бої на Херсонщині в перші дні вторгнення. Багато людей досі вважають, що окупанти пройшли до обласного центру ледь не парадом. Проте це зовсім не так", - зазначили в Генштабі.

Вище військове командування наголосило, що є "кілька Героїв України, які отримали найвищу нагороду саме за бої під Херсоном у перші дні вторгнення росії"

"Один із них — Дмитро Дозірчий, командир танкової роти 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка. 24 лютого Дмитро разом із 33 танкістами своєї роти зустрівся з ворожим десантом. росіяни висадилися на мосту через Дніпро. Внаслідок цього вся 59 бригада опинилася в оточенні. І Дмитро повів свою роту на прорив. У боях під Херсоном рота Дозірчого перемогла росіян. Це дало змогу вивести з оточення й усю бригаду. За це Дмитро Дозірчий отримав "Золоту Зірку", - розповіли в Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у Генштабі повідомляли, що станом на 00:00 25 лютого угруповання сил оборони вело організовану оборонну операцію на півдні України. Оборонні бої йшли в районі східніше Херсона. Механізовані підрозділи ЗС України відбили тоді автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра.

Того ж дня в ЗСУ повідомили, що в Генічеську, аби зупинити просування ворожої танкової колони, матрос Віталій Скакун героїчно підірвав міст разом із собою.