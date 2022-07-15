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Перехоплення ГУР: загарбницькі артилеристи часто стріляють в сліпу та іноді обстрілюють своїх

Їхні поранені помирають в полі, тому що ніхто їх не забирає.

Перехоплення ГУР: загарбницькі артилеристи часто стріляють в сліпу та іноді обстрілюють своїх
Фото: ГУР МО

«Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди, по яким цілям», - каже російський артилерист своїй дружині та матері і додає, що буває стріляють і «по своїм».

Про це йдеться у новому перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони на офіційному Telegram-каналі.

За словами окупанта, командир їхнього батальйону був важко поранений: «Півтора місяця половина мозку не працювала і половина тіла. Зараз відновилось. Він нікого не впізнає. Ну і все, він дурень».

Загарбник розповідає, що у них в підрозділі близько двохсот вбитих: «Тут поранених залишають і вони на х… (зовсім) нікому не потрібні. І вони помирають в полі, тому що ніхто їх не забирає».

Разом з тим, повідомляє ГУР, рашист найбільше боїться не смерті, а «червоної печатки» в документі про відмову брати участь у війні.

Нагадаємо, окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ та вже місяць не можуть виконати наказ про наступ на Харківщині.

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