Росіяни зазнали втрат у районі населеного пункту Володимирівка.

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Фото: Скрін з відео

Українські військові знищили ще один ворожий склад російських окупантів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

"Сьогодні зранку, завдяки злагодженим діям, виговцями був знищений ворожий склад боєприпасів в районі населеного пункту Володимирівка", - розповіли військові.

Бійці оприлюднили фото ліквідованого складу.

Фото: Facebook/58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського

Нагадаємо, 14 липня близько 22-ої години українські захисники завдали удару по штабу і казармі ворога в Новій Маячці.

А мешканці окупованої Кадіївки (в минулому – Стаханов) підтвердили проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії" вибухи на складах окупантів цієї ночі.