Українські військові знищили ще один ворожий склад російських окупантів.
Про це повідомили на Facebook-сторінці 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.
"Сьогодні зранку, завдяки злагодженим діям, виговцями був знищений ворожий склад боєприпасів в районі населеного пункту Володимирівка", - розповіли військові.
Бійці оприлюднили фото ліквідованого складу.
Нагадаємо, 14 липня близько 22-ої години українські захисники завдали удару по штабу і казармі ворога в Новій Маячці.
А мешканці окупованої Кадіївки (в минулому – Стаханов) підтвердили проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії" вибухи на складах окупантів цієї ночі.