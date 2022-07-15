Криза в Італії. Чи впаде уряд Драгі та чого чекати Україні

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі подає у відставку, заявивши, що більше не може виконувати програми свого уряду, а президент Італії її не приймає та просить очільника уряду почекати та провести консультації у парламенті наступної середи. У цей же час Медвєдєв з Росії викладає фото Драгі та Джонсона і підписує його “Хто наступний?”. Складно заперечити те, що італійські популісти, які й розвалюють правлячу італійську коаліцію, наразі активно виступають проти військової допомоги Україні. Тож чи дійсно паде уряд Драгі – далі LB.ua.

Фото: EPA/UPG Пусті місця сенаторів від Руху 5 зірок під час голосування у сенаті, Рим, 14 липня 2022 р.

Зброя Україні, декрет та цілісність коаліції

Коаліційне протиборство між Маріо Драгі та популістським “Рухом 5 зірок” відбувається не перший місяць, проте свого апогею воно досягло учора, коли під час голосування у сенаті підтримку урядових ініціатив не підтримала саме ця партія.

Йдеться наразі про закон щодо “Невідкладних заходів стосовно енергетичної політики, бізнесу, залучення інвестицій, а також у сфері соціальної політики і наслідків української кризи», який уряд затвердив іще на початку травня, а сенат розглядав учора. Цей закон спрямовував зусилля Італії на протидію зростанню інфляції та, зокрема, передбачав фінансову підтримку в розмірі 14 мільярдів євро для подолання наслідків війни в Україні для компаній і родин: від дотацій у розмірі 200 євро для пенсіонерів і соціальних працівників до субсидій на електроенергію і газ. Однак він містить деякі моменти, які популісти не сприймають. Водночас головне не це, а те, що “Рух 5 зірок” не підтримує позицію Драгі щодо надання зброї Україні.

Події ж у самій політсилі “Рух 5 зірок” не є радісними: міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо, колишній очільник цієї партії, та близько 60 депутатів 21 червня вийшли з партії та заснували власну. Вони зробили це тому, що лідер Джузеппе Конте, який є членом правлячої коаліції, рішуче виступив проти надання Україні військової підтримки. Оскільки Ді Майо все ще підтримує уряд Драгі, а Конте виступає проти його позиції щодо Росії, розкол може свідчити про подальшу фрагментацію і в інших італійських партіях.

Фото: EPA/UPG Лідер Руху 5 зірок Джузеппе Конте

Джузеппе Конте надіслав Драгі листа із дев’яти пунктів, в якому попросив виконавчу владу зайняти «чіткі та рішучі позиції». Вони стосуються, серед іншого, розміру базового доходу, мінімального доходу для громадян, а також “податкового кешбеку”, що дозволяє громадянам миттєво отримувати відшкодування від держави за купівлю ліків чи витрати на інші медичні послуги.

«Ми працюємо над зменшенням нерівності», і «Рух 5 зірок» «існує, щоб служити інтересам громадян і благу країни», – заявив Джузеппе Конте.

Хто за що і за кого

Оголошення про відставку Драгі було сприйнято неоднозначно політичними силами в Італії.

«Більшості національної єдності, яка підтримувала цей уряд з моменту його створення, більше немає», – висловився Драгі одразу після рішення “Руху 5 зірок” не підтримувати його ініціативи. «Пакт довіри, який лежав в основі дій уряду, зазнав краху».

Відразу після заяви прем'єр-міністра знайшлися ті, хто просив Драгі переглянути або, принаймні, спробувати сформувати нову більшість і таким чином створити “уряд Драгі-2”.

За другу каденцію Драгі виступають ключові міністри, а саме міністр оборони Лоренцо Гуеріні (від Демпартії) та публічного урядування Ренато Брунетта (від “Вперед, Італіє”). Вони одразу вказують на те, що Драгі має вагомий вплив як в ЄС, так і в США.

Фото: EPA/UPG Зліва направо: президент нижньої палати Роберто Фіко, голова Конституційного суду Італії, Джуліано Амаро, прем’єр-міністр Маріо Драгі та міністр оборони Лоренцо Геріні під час святкування Дня Республіки в Римі, 2 червня 2022 р

Секретар Демократичної партії Енріко Летта також має певну надію, сподіваючись, що між сьогоднішнім днем і середою щось може змінитися. Навіть джерела в Демократичній партії повідомили, що демократи вже працюють, щоб до цієї дати більшість можна було відновити, таким чином дозволивши уряду Драгі працювати. Цей сценарій доволі вірогідний, оскільки відставку кабінету Драгі не підтримав президент Італії Серджо Маттарелла. Відповідно, іще є час переконати прем’єра “забрати свою заяву” та продовжити каденцію.

Сільвіо Берлусконі також критикує Джузеппе Конте і називає «п’ятизіркових» безвідповідальними. Крім того, готовий підтримати Драгі у новій каденції лідер італійської партії Italia Viva Маттео Ренці: «Ми працюватимемо із урядом Драгі-2 від сьогодні до наступних кількох місяців, щоб завершити роботу над Національним планом відновлення, бюджетним законодавством і говоритимемо про ситуацію в Україні».

А ось відправити італійців на дострокові вибори прагне партія “Брати Італії”. Її лідерка Джорджія Мелоні переконує, що «настав час дати громадянам свободу голосувати». Таку ж позицію підтримує і партія “Ліга”, заявляючи, що “цими тижнями прем'єр Драгі та Італія були жертвами занадто багатьох «ні» з боку “Руху 5 зірок””, натякаючи на розпуск парламенту як єдиний шлях відновлення політичної справедливості.

Фото: giorgiameloni.it Лідерка партії ‘Брати Італії’ Джорджія Мелоні

Італійські аналітики спробували спрогнозувати, чи вистачатиме голосів депутатів та сенаторів для того, щоб залишити Драгі прем’єром навіть без коаліційного партнерства “Руху 5 зірок”. Найцікавіше те, що цей сценарій також можливий. І тут варто пояснити, що “Рух 5 зірок” втратив велику підтримку після того, як міністр закордонних справ та колишній очільник “Руху 5 зірок” Луїджі ді Майо залишив партію та створив навесні 2022 року власну політсилу. Відповідно, у Сенаті від “Руху” залишилося 62 сенатори з 315. Разом із іншими партіями уряду Драгі для того, щоб залишитися на посаді, потрібно принаймні 204 голоси сенаторів. В іншій, нижній палаті парламенту Італії, “Рух 5 зірок” має підтримку 104 депутатів з 630. Дуже вірогідно, що за таких політичних розкладів уряд Драгі точно набере 316 голосів, мінімально необхідних для цього процесу.

І найцікавіше в цій політичній ситуації те, що Джузеппе Конте та представники “Руху” точно про це знають і воліють просто “передомовитися” із Демпартією щодо нової композиції уряду та коаліції.

Енергетика, Європа та Україна

Оголошення про відставку Маріо Драгі може серйозно “змішати” карти у зовнішній політиці Італії, яка завдяки прем’єру тільки почала зміцнюватися. Як колишній президент Європейського центробанку Драгі знає, як спілкуватися у Брюсселі, відстоювати позицію у переговорах зі Сполученими Штатами, але найголовніше, – як протидіяти Росії у контексті війни в Україні, а також з точки зору енергетичної безпеки Італії і поступового відходу від “газової голки” Москви.

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі (у центрі) виїжджає з Квіринальського палацу після переговорів із президентом Серджіо Маттареллою, 14 липня 2022 р

Це, безумовно, найефективніший напрямок міжнародних дій уряду Драгі, якому з березня 2022 року уже вдалося знизити залежність Італії від “російської труби” з 40% до 25%. Перш за все, йдеться про угоди з африканськими країнами, зокрема, з Алжиром. Ця держава має газогін Trasmed, поставки через який до 2023 року зростуть на 9 мільярдів кубічних метрів.

Крім того, енергетична компанія Eni підписала інші угоди щодо додаткових обсягів газу (включаючи зріджений газ) із Катаром, Єгиптом, Мозамбіком, іще й зміцнила “енергетичні” стосунки з Азербайджаном. Італія побоюється найгіршого для себе сценарію, коли Москва перекриє “газовий кран”.

У Брюсселі теж підтримують кандидатуру Драгі, оскільки вісь Макрон-Шольц послабла, особливо, якщо говорити про протидію Москві.

Прем’єр-міністр Драгі зазначив, що сукупність нинішніх криз в Європі – війна в Україні, підвищення цін на енергоносії та прибуття біженців – «змушують нас прискорити процес інтеграції». «Ми повинні показати громадянам Європи, що ми здатні керувати Європою, яка відповідає її цінностям, своїй історії та своїй ролі у світі». І тут Драгі виступає за зміну процесу ухвалення рішень в ЄС від принципу одностайності до “кваліфікованої більшості голосів”, щоби “Європа була здатна ухвалювати рішення вчасно”, натякаючи на те, що навіть виділення допомоги Україні займає доволі довгий час.

В контексті російської агресії він наголосив, що «пріоритетом є якнайшвидше досягнення режиму припинення вогню». Він додав: «Ми хочемо Україну в ЄС» і «ми також для цього маємо діяти якомога швидше».

Фото: EPA/UPG

Після свого візиту до Києва разом із Шольцом і Макроном у червні 2022 року Драгі наголосив, що через чотири місяці після початку війни «нові звірства проти мирних жителів продовжують виявлятися», пообіцявши, що «відповідальність буде встановлена, а злочини покарані».

Постачання зброї Україні – чутливе питання як в уряді, так і в італійському суспільстві. За даними опитувань, близько 45% італійців виступають проти постачання зброї Україні. Водночас це не зупиняє міністра оборони Італії та самого Драгі переконувати в цьому союзників. Зокрема, йдеться про перемовини із Німеччиною та Нідерландами. Так, під час саміту НАТО в Мадриді, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вказав, що «Нідерланди не мають більше такої зброї для постачання Україні, але Італія вирішила зробити свій внесок». На питання, чи відправлятиме Італія гаубиці Panzerhaubitze 2000 німецького виробництва зі своїх складів, Рютте відповів, що "італійці постачатимуть аналогічне спорядження".

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За п’ять днів ми остаточно дізнаємося, чи Маріо Драгі залишиться прем'єром Італії. Так, він має великі шанси зберегти посаду, проте італійська політична історія знає багато випадків, коли доленосні рішення ухвалювалися в останню ніч.

Все ж Італія за Драгі хоче залишатися сильним переговорником від ЄС з Росією щодо припинення війни в Україні. Представлений Драгі “мирний план” в ООН, не враховував усіх позицій української сторони і, окрім припинення вогню, демонтажу ліній бойових зіткнень, короткострокового вступу нашої держави до ЄС без інтеграції в НАТО, передбачав підписання двома державами угоди щодо Криму та Донбасу, що не підтримується як Україною, так і США.

Нам ще доведеться вести тривалу політичну та дипломатичну роботу, де б позиція України превалювала у всіх без виключення перемовинах як на міжнародних майданчиках, так і всередині Італії.