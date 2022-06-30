Італія може надати Україні гаубиці, – прем'єр-міністр Нідерландів

Італія постачатиме Україні важке озброєння, аналогічне гаубицям, які надають нашій країні Німеччина та Нідерланди.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у кулуарах саміту НАТО у Мадриді, пише Politico.

Надсилання сучасного артилерійського обладнання означало б значне збільшення військової підтримки України Італією, хоча Рим ще не підтвердив цей крок, зазначає видання.

Рютте зауважив, що його зараз непокоїть складна військова ситуація на сході України, куди російські війська просувалися повільно, але постійно протягом останніх тижнів. “Надзвичайно важливо, щоб Україна отримала достатню кількість систем важкого озброєння”, – додав прем’єр.

Він заявив, що Німеччина та Нідерланди вже посилили допомогу, оголосивши, що відправлять в Україну шість сучасних гаубиць Panzerhaubitz-2000 на додаток до 12 таких же систем, які дві країни надіслали минулого тижня.

Чи Італія допоможе українцям саме Panzerhaubitz-2000 – наразі невідомо.

Як зазначає Politico, зараз посилюється тиск на Рим щодо збільшення постачання зброї в Україну. У квітні міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт запитала свого італійського колегу Лоренцо Геріні, чи можуть італійці брати участь у спільних поставках артилерії в Україну, але отримала відмову.

Речник Міноборони Італії не прокоментував можливе надання гаубиць, заявивши, що “перелік матеріалів (для України, – ред.) засекречений”.

Рютте також розкритикував інших союзників по НАТО за те, що вони не надсилають Україні достатньої кількості важкого озброєння, водночас не уточнивши, які країни він має на увазі.

“Надзвичайно важливо, щоб усі країни, які все ще “мають речі на полиці”, доставляли їх (в Україну, – ред.)", – сказав Рютте.

За його словами, це може означати, що “в найближчі місяці вони не зможуть повністю захистити свою власну територію, але на цей момент важливо, щоб ми віддали пріоритет Україні”.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила зі свого боку, що додаткові шість голландських і німецьких артилерійських систем можуть бути доставлені негайно, оскільки українські військові вже вміють користуватися цією зброєю.

Нагадаємо, 29 червня лідери країн-членів НАТО пообіцяли подальшу підтримку для України, зокрема і збройну. Генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг, зокрема, заявив, що дуже очевидно, що союзники готуються до довгої війни.