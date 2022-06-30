На урок запрошують дорослих і дітей.

В четвер, 30 червня, о 15:00 в парку Шевченка відбудеться урок з мінної безпеки.

Про це повідомили на сторінці “Солом’янські котики” у Facebook.

“Експерти ДСНС підготували макети, захисні костюми, і цікаву інформацію, що буде корисна як дітям, так і дорослим”, - йдеться у повідомленні.

Волонтери розповіли, що присутні зможуть врятуватись від спеки за допомогою води, а діти отримають розмальовки.

Зареєструватись на захід можна за посиланням: forms.gle/VKtcwzbR54EA8QFPA

Урок буде відбуватись під білим шатром зі сторони університету Шевченка.

Фото: Солом’янські котики

Фото: Солом’янські котики

Фото: Солом’янські котики

Нагадаємо, Міністерство реінтеграції спільно з видавництвом "Ранок" розмістили у відкритий доступ видання для дітей про мінну безпеку. Йдеться про книжку "Мінна безпека не без ПЕКа".