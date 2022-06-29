Чеська компанія передасть свій новий безпілотник Україні, - ЗМІ

Новий чеський безпілотник призначений як для спостереження, так і для ударів по ворогу.

Чеські фахівці розробили та зібрали безпілотник Bivoj, який незабаром може використовуватися українською армією. Для цього дрон має пройти випробування в процесі бою.

Про це повідомляють Ceske Noviny.

“Він оснащений камерою, ним може керувати лише одна людина. Чеська сторона хоче передати її українцям”, - розповів співвласник компанії Jablotron Далібор Дедек.

Зазначається, що першим завданням безпілотника буде надання точних даних для української артилерії.

Дрон пропонується виробником у комплекті, який включає три літаки, станцію управління пілот-оператор, трекінгову антену або супутниковий модуль і катапульту, з якої злітає дрон.

Дальність польоту дрону складає до 50-60 км. Для його роботи достатньо навіть однієї людини, якщо у дрона налаштований автономний пілот, він знає, куди летіти і які його завдання.

Конструктори також розробили ударну версію, яка може перевозити боєприпаси. Загальна вага машини – 25 кілограмів, розмах крил – 3,3 метра. У повітрі машина може збирати дані до шести годин, враховуючи особливості конструкції так званого негативного крила.

В розробку дрона інвестували близько 25 мільйонів крон.

Як раніше повідомлялось, компанія Baykar передасть Україні безкоштовно три безпілотники.

Нагадаємо, волонтер, громадський діяч Сергій Притула оголосив збір грошей (500 млн. грн.) на безпілотники Bayraktar для ЗСУ. Українці назбирали за три дні на чотири “байрактари”.