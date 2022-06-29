Україна та Індонезія домовилися про безвізовий режим - скасування візових вимог для короткострокового перебування. Відповідну угоду підписали міністри закордонних справ обох держав.

Про це повідомили в українському МЗС.

В міністерстві пояснили, що угода дозволить безвізові подорожі:

терміном до 30 днів протягом кожного візиту громадян України в Індонезію;

терміном до 30 днів упродовж 60 днів для громадян Індонезії, які прибувають до України.

"Громадяни України користуються можливістю безвізового в’їзду до Індонезії з 2016 року згідно з відповідним одностороннім рішенням індонезійської сторони. Згідно з новою угодою, Україна та Республіка Індонезія встановлять взаємний режим безвізових поїздок усіх категорій громадян на постійній основі", - зазначили в МЗСУ.

Після того, як Україна та Індонезія завершать внутрішньодержавні процедури, угода про безвіз почне діяти.

Нагадаємо, у березні парламент Канади проголосував за безвіз з Україною. Того ж місяця скасували візи для українців Об'єднані Арабські Емірати.