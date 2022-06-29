Російські окупанти захопили кілька об'єктів Херсонобленерго

Загарбники вже представили так званого нового "керівника".

Оператор системи розподілу електроенергії АТ "Херсонобленерго" частково втратив контроль над електромережами через захоплення окремих об'єктів російськими окупантами.

Про це повідомила пресслужба Херсонобленерго.

"Починаючи із 27 червня Херсонобленерго частково втратило контроль над обслуговуванням електричних мереж області. Окупаційні органи чинять тиск на працівників підприємства, примушують писати заяви на співпрацю та інше", - йдеться в заяві підприємства.

Під час захоплення підприємства окупанти представили так званого нового керівника підприємства - Ю. Жахановича, який не має жодного стосунку до виконавчих органів АТ "Херсонобленерго".

"Єдиним законним керівником товариства є голова правління Ігор Сафронов", - наголосили в Херсонобленерго.

Наразі керівництво звернулось до правоохоронних органів із заявою щодо надання правової оцінки та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які брали участь у спробі захоплення товариства. Водночас у компанії наголосили, що на сьогодні постачання електричної енергії на територію Херсонської області здійснюється з підконтрольної території України, винятково українськими постачальниками.

"Оплата за поставлену продукцію проводиться лише в національній валюті України гривні. Всі інші можливі розрахунки - це шахрайство", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше росіяни призначили охоронця "директором" театру в окупованому Херсоні, оскільки спеціалісти відповідних категорій відмовляються співпрацювати з окупантами. Зокрема - вчителі.