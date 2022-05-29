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​Росіяни призначили охоронця "директором" театру в окупованому Херсоні

Спеціалісти відповідних категорій відмовляються співпрацювати з окупантами.

​Росіяни призначили охоронця "директором" театру в окупованому Херсоні
Ілюстративне фото
Фото: Колихаєв Ігор/Facebook

У Херсоні російські окупанти призначили "директором" місцевого театру чоловіка, який до цього працював там охоронцем.

Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

"Цинічно загарбники ведуть свою підготовку до Дня захисту дітей. Невже думають, що комусь потрібне їхнє свято? В Херсоні призначили навіть нового керівника театру, щоб додати видовищ до своїх «заходів». Новим очільником став… колишній охоронець приміщення. Кадрові призначення в окупантів багато про що говорять: продавчиню на начальника освіти, охоронця на директора театру, місцевих алкашів і божевільних на гауляйтерів", - написав він у фейсбуці.

Хлань зазначив, що спеціалісти відповідних категорій відмовляються співпрацювати з окупантами.

"Усі професії хороші, але окупанти вишукують тих, хто був ніким, але тепер можуть показати свою «силу». Але хто б до окупантів на роботу не йшов - закінчать вони дуже погано", - додав він. 

Нового "керівника" херсонського театру звати Валерій Шелудько. Інформацію про його "призначення" підтвердив "Суспільному" чинний директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Олександр Книга.

Він також розповів, що написав звернення до колективу театру, де роз'яснив, що ті, хто захоче працювати в новому театрі, мають звільнитися з театру Куліша.

"Якщо хтось з працівників, хоче працювати в новому театрі, то, по-перше, він повинен звільнитись з театру Куліша і написати заяву в інший театр. Але таким чином наражає себе на статтю про колаборацію і при зміні ситуації в області постане перед певною проблемою", – заявив Книга. 

Нагадаємо, вчителі в Херсоні відмовилися співпрацювати з окупантами і викладати за російською програмою.

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