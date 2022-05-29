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У росіян істерика через надання Україні систем MLRS, – Подоляк

Це засвідчує, що російська армія не боїться воювати тільки проти беззбройного населення.

У росіян істерика через надання Україні систем MLRS, – Подоляк
Фото: ЕРА/UPG

Росіяни влаштували істерику після рішення влади США надати Україні пускові установки MLRS, тому Захід повинен не вагатися і продовжувати тиснути на Росію.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Телеграм.

"Щойно стало відомо, що Україна все-таки отримає MLRS з нормальною дальністю дії (100+ км), росіяни відразу впали в істеричну істерику. Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: "Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати!. Висновок? Простіше нікуди. Два диких російських ґвалти: "скасуйте санкції!" і "на колінах благаємо: не давайте українцям MLRS!" – прямий доказ крайньої ефективності саме цих двох кроків...", - сказав Подоляк.

Він підкреслив, що росіяни відразу проявляють страх, як тільки в їхнього противника встановлюється рівновага в озброєнні. На думку радника, це засвідчує, що російська армія не боїться воювати тільки проти беззбройного цивільного населення.

Нагадаємо, що MLRS (Multiple Launch Rocket System) є багатофункціональним комплексом на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК. Неофіційно цей комплекс називають "палець Бога" через його вогневу потужність.

Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) є подібним багатофункціональним комплексом на колісному шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.

Раніше американські ЗМІ написали, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності, що може значно допомогти Україні у захисті своєї території.

 

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