Сергій Гайдай: «Місто Сєвєродонецьк знищують повністю, як Маріуполь»
Сергій Гайдай: «Місто Сєвєродонецьк знищують повністю, як Маріуполь»
В Україну вже надійшли САУ М109, - Резніков
В Україну вже надійшли САУ М109, - Резніков
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Петра Порошенка не пропустили через кордон на Парламентську асамблею країн НАТО - Геращенко
Петра Порошенка не пропустили через кордон на Парламентську асамблею країн НАТО - Геращенко
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Адміністрація Байдена таки схвалила передачу Україні MLRS, – nytimes.com
Адміністрація Байдена таки схвалила передачу Україні MLRS, – nytimes.com
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, практично знищено завод (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, практично знищено завод (оновлено)
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
ГоловнаСвіт

​У шостому пакеті санкцій Франція запропонувала заборону на російську нафту, яка доставляється морем, - ЗМІ

Якщо ця пропозиція буде затверджена, лідери ЄС вже в понеділок зможуть затвердити нові обмеження.

​У шостому пакеті санкцій Франція запропонувала заборону на російську нафту, яка доставляється морем, - ЗМІ

Головуюча в Європейській Раді Франція запропонувала в шостому пакеті санкцій проти Росії зборонити російську нафту, що доставляється морським шляхом, це становитиме 2/3 від усього імпорту.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на поінформовані джерела.

"Президентство (Франція) представило новий пакет документів. Не виключено, що Coreper схвалить заборону на російську нафту, що доставляється кораблями, а це - 2/3 імпорту", - розповів співрозмовник агентства.

Очікується, що ця пропозиція буде предметом обговорення на неформальному засіданні Комітету постійних представників (COREPER), яке відбудеться сьогоді в Брюсселі, з подальшим схваленням на формальному засіданні, яке розпочнеться о 16:00.

У разі, якщо ця пропозиція буде затверджена, лідери ЄС вже в понеділок на спеціальному саміті ЄС зможуть затвердити шостий пакет санкцій проти РФ.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg також повідомило, що Європейський Союз пропонує заборонити тільки морське транспортування нафти з Росії та відкласти обмеження на імпорт із ключового нафтопроводу "Дружба", щоб задовольнити Угорщину та досягти угоди по шостому пакету санкцій.

США також заявляли, що запропонують європейським країнам запровадити тарифи на російську нафту як найшвидшу альтернативу прямому нафтовому ембарго.

Ембарго на російську нафту має увійти в шостий санкційний пакет ЄС проти Росії. Нові санкції були представлені ще 4 травня. Передбачалася поступова відмова від імпорту нафти з Росії: сирої – до шести місяців, переробленої – до кінця року.

Угорщина і її премʼєр Віктор Орбан систематично виступали проти впровадження антиросійських енергетичних санкцій. Прем'єр зазначав, що схвалення запропонованого пакета санкцій вимагатиме від його країни масштабних інвестицій в альтернативні постачання та модернізацію угорських нафтопереробних потужностей. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що пакет санкцій не можуть ухвалити тільки через позицію Угорщини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також