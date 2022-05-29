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У Кишиневі мітингували однопартійці заарештованого Додона

Поліція стежила за порядком, але в дії демонстрантів не втручалася.

У Кишиневі мітингували однопартійці заарештованого Додона
Владимир Путин и Игорь Додон во время встречи в Кремле, 17 января 2017.
Фото: EPA/UPG

Опозиційна Партія соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) в неділю, 29 травня, провела в центрі Кишинева мітинг з вимогами кадрових перестановок в уряді. 

У маніфестації біля будівлі парламенту брали участь кілька тисяч людей, передає DW.

Мітингувальники виступили на захист свободи преси, "припинення цензури в суспільній телерадіокомпанії, відновлення демократичних процесів в суспільстві". Вони пообіцяли, що акції протесту будуть продовжені. Учасники у разі невиконання іхніх вимог планують вимагати відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів.

Рух транспорту по центральній вулиці міста не перекривався. Поліція стежила за порядком, але в дії демонстрантів не втручалася.

Акція була оголошена після того, як прокурори затримали почесного голову ПСРМ, експрезидента Молдови Ігоря Додона.

26 травня експрезидента Молдови Додона помістили під домашній арешт терміном на 30 діб. Політик проходить за чотирма кримінальними статтями, включно з державною зрадою та корупцією.

Слідчі дії проводяться в рамках так званої справи “кульок”. Вона стосується відео від 2019 року, на якому молдавський олігарх Влад Плахотнюк передав Додону пакет, в якому, ймовірно, були гроші.

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