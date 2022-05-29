​FATF усунула Росію від впливу на прийняття рішень та розглядає віднесення її до "чорного списоку"

Через збройне вторгнення в Україну Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) усунула Росію від впливу на прийняття рішень в організації, та розглядає віднесення РФ в "чорний список" країн-терирористів.

Про це йдеться в листі президент FATF Маркуса Плайер на ім'я голови Держфінмоніторингу України Ігоря Черкаського, який є у розпорядженні видання ZN.UA.

"Члени FATF провели інтенсивні дискусії щодо поточної ситуації в Україні. FATF уважно стежить за ситуацією і можна відзначити, що вплив Російської Федерації на FATF значно зменшився. У світлі військового вторгнення Російської Федерації в Україну, у FATF серйозно занепокоєні впливом цього вторгнення на середовище ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму", - зазначає Плайер.

Також, за словами голови FATF, розглядається питання про внесення Росії до санкційного списку.

"Державна служба фінансового моніторингу України подала офіційно кандидатуру Російської Федерації до процесу ICRG через Секретаріат MONEYVAL. Це питання наразі вирішується відповідно до процедури", - йдеться в листі.

"Чорний список" FATF - це перелік країн, які не дотримуються міжнародних норм, пов'язаних з грошовими потоками, що генеруються від злочинної діяльності та спрямовані на фінансування тероризму. Потраплення країни до цього списку автоматично позбавляє її міжнародної підтримки, а юридичні та фізичні особи з цих країн зазнають максимальних труднощів під час міжнародної діяльності.

Крім чорного списку FATF є ще сірий список. В ньому містяться країни, які перебувають під підвищеним контролем організації. "Вlack", і "grey" списки FATF періодично переглядаються.

Раніше Державна служба фінансового моніторингу України офіційно подала кандидатуру РФ до процесу ICRG (внесення до "чорного" списку FATF, - ред.) через Секретаріат MONEYVAL.

Відомо також, що міністр фінансів України Сергій Марченко звернувся до 37 міністрів фінансів країн-членів та спостерігачів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з проханням розглянути можливість виключення РФ з FATF та включення її до "чорного списку" FATF.