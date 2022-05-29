Спроби Росії помʼякшити санкції доводять їхню жорсткість, – Міноборони Великобританії

Росія продемонструвала готовність використовувати глобальну продовольчу безпеку у своїх політичних цілях, щоб презентувати себе "розумним гравцем" і звинуватити Захід у всіх невдачах.

Однак спроба Росії помʼякшити санкції доводить, що ці обмежувальні заходи є справді жорсткими. Про це заявили в Twitter Міністерства оборони Великобританії.

25 травня заступник міністерства закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що окупанти в обмін на зняття санкцій готові надати гуманітарний коридор для кораблів, які перевозять продукти Чорним морем.

Він також заявив, що Україна має розмінувати територію довкола Одеського порту, щоб дозволити прохід кораблів.

Британське Міноборони зазначило, що це прохання до України відповідає основному принципу російської стратегії обміну повідомленнями: надати альтернативні наративи, хоч і не переконливі, щоб ускладнити розуміння аудиторії.

Україна встановила морські міни тільки через збереження реальної загрози висадки російського морського десанту.

Нагадаємо, російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це, зі свого боку, загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом.

Росія заявляла, що вимагає зняти санкції в обмін на розблокування українських морських портів. Однак в Офісі президента України заявили, що це прямий шантаж.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав кожного політика, перш ніж говорити про зняття санкцій для порятунку дітей від голоду, приїхати в Україну подивитися на загиблих дітей та поговорити з батьками, чиїх дітей ґвалтували російські військові.