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Ворог обстріляв "ураганом" Миколаїв та намагається дістати з води свій підтоплений "Раптор"

Росіяни збираються латати свій флот "потопельниками". 

Ворог обстріляв "ураганом" Миколаїв та намагається дістати з води свій підтоплений "Раптор"
"Ураган" (ілюстративне фото)
Фото: armyinform.com.ua

Російські війська продовжують артилерійсько-мінометний вогонь по населених пунктах і позиціях захисників на півдні України.

Вони застосовують розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 для виявлення наших підрозділів. Про це йдеться у ранковому зведенні оперативного командування "Південь" у Facebook.

"Реактивними системами залпового вогню «Ураган» рашисти знов обстріляли Миколаїв. Боєприпаси розірвалися у дворах житлових багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено вісім будинків. Одна людина загинула на місці, семеро – отримали поранення різного ступеню важкості", – зазначили військові. 

Ракетного удару було завдано і по Кривому Рогу. 

Корабельні угруповання Росії в Чорному морі тримають актуальною загрозу ракетних ударів, а під її прикриттям намагаються організовувати рятувально-підйомні роботи біля острова Зміїний та дістати з води десантний швидкісний катер типу "Раптор". Після підняття його хочуть відправити в пункт базування Донузлав. 

"Відчутно зменшену кількість корабельно-катерного складу чорноморського флоту рашисти намагаються підлатати "потопельниками", – зазначили в ОК "Південь". 

Військові закликали бути уважними і свідомими, не нехтувати правилами безпеки, ретельно перевіряти інформацію, ставитисяз розумінням до обмежень воєнного стану, дотримуватися встановленого порядку і довіряти силам оборони.

Станом на 8 травня українські військові знищили шість російських катерів "Раптор". Загалом у Росії на озброєнні було 17 таких катерів. Сім з них перебували на службі в Чорноморському флоті. 

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