На Донбасі ЗСУ відбили 7 атак ворога, бої тривають на 3 локаціях

У Донецькій та Луганській областях Збройні сили України відбили сьогодні 7 атак ворога. Бої тривають на трьох локаціях.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Угруповання Об’єднаних сил.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили один танк та 6 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу безпілотник “Орлан-10”.

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем”, – йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури і мирних житлових кварталах.

Нагадаємо, окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, загинуло 3 людей.