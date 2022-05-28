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Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу

Містян закликають залишатися в укриттях.

Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу
Олександр Вілкул

Армія Російської Федерації завдала ракетних ударів по Кривому Рогу.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рога Олександр Вілкул.

“Ракетні удари у районі одного з виїздів із міста”, – написав він у Телеграмі. 

Вілкул закликав нічого не фотографувати та не виставляти фото чи відео у соцмережі. 

“Всім залишатися в укриттях”, – додав голова ВА.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що всі служби працюють.

“Масштаби руйнувань і дані щодо постраждалих уточнюються, додаткова інформація буде пізніше”, – повідомив він.

Нагадаємо, вранці 25 травня ворог завдав трьох ракетних ударів по Кривому Розі, спричинивши серйозні руйнування

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