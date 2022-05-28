"Навіть малий дощ перетворює місто на річку, що розносить заразу навколо"

Радник міського голови Маріуполя розповів про ситуацію в окупованому росіянами місті.

У своєму Telegram Андрющенко повідомив, що на вулицях накопичуються з кожним днем гори сміття, оскільки його нічим вивезти.

"Прибрати сміття та погрузити його на вантажівку мають самі маріупольці. Вантажівок навіть мчс росії - обмаль. Тому вже три місяці сміття на вулицях перетворюється на суцільну гниль та сморід. Розтікаючись по вулицях і закупорюючи намертво ливнівки", - зазначив радник очільника Маріуполя.

Фото: Telegram/Андрющенко Time

Він зауважив, що "навіть малий дощ перетворює місто на річку, що розносить заразу навколо".

Жителі змушені стояти в чергах, щоб отримати "гумдопомогу". Є проблема з якістю питної води - люди набирають воду з відкритого колодязя, куди постійно потрапляє сміття. Інших джерел водопостачання в місті немає.