​Міноборони США замовило ракетні комплекси Stinger на понад 600 млн доларів, – CNN

Міністерство оборони США уклало контракт із провідним оборонним підрядником Raytheon на суму 624 млн доларів для поповнення запасів зенітних ракет Stinger, оскільки значна їх частина була надана Україні.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією видання, контракт укладається на закупівлю ракет Stinger та супутнього обладнання. Терміни завершення робіт не вказані.

Зазначається, що США надіслали в Україну понад 1400 систем Stinger, включаючи ракети та пускові установки. На початковому етапі війни вони допомогли завадити спробам Росії контролювати небо. Радіус дії цих систем замалий (до 5 км), щоб вражати літаки на великих висотах, але вони можуть ефективно збивати безпілотники та вертольоти.

США мало використовують Stinger, але вони мають великий попит в Україні від початку російського вторгнення.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності, що може значно допомогти Україні у захисті своєї території на Донбасі.