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Росія здійснює геноцид проти українців, – правовий аналіз незалежних експертів США та Канади

Аналіз вказав на практику геноциду, яку застосовують російські війська, включно з доказами масових страт і катувань мирного населення.

Росія здійснює геноцид проти українців, – правовий аналіз незалежних експертів США та Канади
Цвинтар в Ірпені
Фото: EPA/UPG

Росія несе відповідальність геноцид та вчинення звірств, які свідчать про «намір знищити» український народ. 

Про це йдеться у новому правовому аналізі, підписаному понад 30 незалежними експертами, повідомляє The Washington Post

Спільна доповідь вашингтонського Інституту стратегії та політики New Lines та Центру прав людини Рауля Валленберга в Монреалі є результатом роботи близько трьох десятків експертів з геноциду та міжнародного права, включаючи кількох колишніх послів та інших осіб, які брали участь у створенні та розгляді міжнародних кримінальних трибуналів.

Їх аналіз вказав на практику геноциду, яку застосовують російські війська, включно з доказами масових страт і катувань мирного населення в районах, які були окуповані російськими військами, а також навмисні удари по укриттях мирних мешканців, шляхах евакуації та гуманітарних коридорах, облоги українських міст та невибіркові бомбардування житлових районів. У звіті міститься інформація про сексуальне насильство та насильницьку депортацію українців до Росії.

Автори звіту посилаються на заяви високопоставлених російських чиновників і коментаторів державних ЗМІ, які заперечують існування окремої української ідентичності, а також нелюдські заяви про те, що українці є нацистами і «тому заслуговують на покарання». У звіті також вказується, що російська влада нагородила військових, підозрюваних у масових вбивствах в Україні.

«Постачальниками пропаганди, яка підбурює, є дуже впливові політичні, релігійні та державні ЗМІ, включно з президентом Путіним, – йдеться у звіті. – Існує все більше доказів того, що російські солдати засвоїли державну пропагандистську кампанію і реагують на неї, повторюючи її зміст, вчиняючи звірства».

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у здійсненні геноциду українського народу

Президент США Джо Байден також використав цей термін минулого місяця, щоб описати дії Росії в Україні.

Згідно з Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, усі члени ОНН країни-учасниці взяли на себе зобов’язання попереджувати геноцид і покарати за нього. 

«Ми розуміємо, що існує небажання посилатися на Конвенцію про геноцид, – написав у післямові до звіту Ірвін Котлер голова Центру Рауля Валленберга. – Але поширені та систематичні звірства, спрямовані проти українців, зобов’язують до рішучості».

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