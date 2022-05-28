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Російські окупанти обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині, є загиблий

Під завалами батьківської хати загинув 33-річний чоловік.

Російські окупанти обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині, є загиблий
Фото: Прокуратура Херсонщини

Армія РФ атакувала жителів Чорнобаївки в Херсонській області, унаслідок чого шестеро осіб поранені і одна людина загинула.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 27 травня 2022 року окупаційні війська РФ вчергове здійснили ракетний обстріл території Чорнобаївської сільської громади. Внаслідок влучання ворожого снаряда у приватний будинок, під завалами батьківської хати загинув 33-річний чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості дістали шість цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.

Інформація про масштаби руйнувань цивільної інфраструктури уточнюється.

Нагадаємо, що окупанти підтягнули на Херсонщину ешелон з майже 30-ти п’ятдесятирічних розконсервованих танків Т-62.

Також російські окупаційні війська не випускають бажаючих виїхати з Херсонщини.

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