Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
США готуються cхвалити передачу Україні ракетних систем великої дальності MLRS, – CNN
США готуються cхвалити передачу Україні ракетних систем великої дальності MLRS, – CNN
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
Прикордонники зупинили на Київщині автомобіль з набоями
Прикордонники зупинили на Київщині автомобіль з набоями
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Луганщині за добу зафіксовано 37 ворожих обстрілів, є поранені

Пошкоджено 16 будинків у Сєвєродонецьку. 

​На Луганщині за добу зафіксовано 37 ворожих обстрілів, є поранені
Наслідки обстрілів у Луганській області
Фото: Національна поліція у Facebook

Протягом минулої доби, 27 травня, поліцейські зафіксували та задокументували 37 ворожих обстрілів у Луганській області. 

Про це Національна поліція повідомляє у Facebook.

Згідно з повідомленням, під постійним ворожим вогнем перебуває Сєвєродонецьк. Є поранені громадяни. За добу пошкоджено 14 багатоповерхівок в різних районах міста.

Внаслідок обстрілів також значні руйнування в Лисичанську, Гірському та населених пунктах громади. У Врубівці пошкоджено 12 будинків.

Ворог прострілює дорогу "Лисичанськ-Бахмут". Не зважаючи на всі складнощі, вчора з Лисичанська було евакуйовано 31 людину, з яких 13 дітей. 

Поліцейські продовжують реєструвати заяви та повідомлення громадян, документувати факти ворожих обстрілів, руйнувань, розкривати кримінальні правопорушення, проводити оперативно-розшукові заходи, доставляють гумдопомогу.

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, Луганська область не відрізана від України, зберігається доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька. Але траса Лисичанськ – Бахмут обстрілюється. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також