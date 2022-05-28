​На Луганщині за добу зафіксовано 37 ворожих обстрілів, є поранені

Протягом минулої доби, 27 травня, поліцейські зафіксували та задокументували 37 ворожих обстрілів у Луганській області.

Про це Національна поліція повідомляє у Facebook.

Згідно з повідомленням, під постійним ворожим вогнем перебуває Сєвєродонецьк. Є поранені громадяни. За добу пошкоджено 14 багатоповерхівок в різних районах міста.

Внаслідок обстрілів також значні руйнування в Лисичанську, Гірському та населених пунктах громади. У Врубівці пошкоджено 12 будинків.

Ворог прострілює дорогу "Лисичанськ-Бахмут". Не зважаючи на всі складнощі, вчора з Лисичанська було евакуйовано 31 людину, з яких 13 дітей.

Поліцейські продовжують реєструвати заяви та повідомлення громадян, документувати факти ворожих обстрілів, руйнувань, розкривати кримінальні правопорушення, проводити оперативно-розшукові заходи, доставляють гумдопомогу.

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, Луганська область не відрізана від України, зберігається доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька. Але траса Лисичанськ – Бахмут обстрілюється.