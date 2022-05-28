Україна отримує пускові установки наземного базування та відповідну кількість протикорабельних ракет Harpoon.

Про це у Facebook заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Деякі повідомлення у пресі вже були, я просто підтверджу, що моє спілкування з колегами - міністрами оборони деяких дружніх країн, в тому числі Данії. Можу сказати, що ми отримаємо Harpoon - це такі спеціальні засоби ураження, які запускаються з облаштованих на кораблях пускових установках", - пояснив Резніков.

Але Україні відправлять пускові установки наземного базування ракет Harpoon. Новітню зброю надають Данія, Велика Британія, Нідерланди, до цього процесу долучаться й інші держави.

"І ці "пасочки" будуть якраз налаштовані до ураження морської компоненти нашого ворога в Чорному морі, щоб ми врешті встановили свободу судноплавства. Чекаємо і за крейсером "Москва" на дно Чорного моря підуть іще додаткові кораблики", - сказав Резніков.

Нагадаємо, що після наради міністрів оборони кількох десятків країн голова Пентагону Ллойд Остін повідомив про нові пакети допомоги Україні. Зокрема, Данія погодилася надати пускові установки Harpoon і ракети для них, призначені для захисту узбережжя.

Також ЗМІ повідомляли, що Велика Британія координує зі своїми союзниками потенційний план відправлення військових кораблів до Чорного моря для супроводу суден, що експортують українське зерно.