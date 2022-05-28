Росія втратила в Україні вже 30 тисяч солдат

Також окупанти лишилися 1330 танків та 3528 бойових броньованих машин.

З 24 лютого по 28 травня Росія втатила під час війни проти України 30 тис. військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російських окупантів:

особового складу - близько 30000 (+250);

танків - 1330 (+8);

бойових броньованих машин - 3258 (+12);

артилерійських систем - 628 (+5);

РСЗВ - 203 (+2);

засоби ППО - 93 (+0);

літаків - 207 (+1);

гелікоптерів - 174 (+4);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+0);

крилаті ракети - 116 (+1);

кораблі та катери - 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+0);

спеціальна техніка / special equipment - 48 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, за даними розвідки, щоб не відповідати за втрату техніки, російські командири забороняють окупантам евакуювати поранених та підвозити на передові позиції продукти і пальне.