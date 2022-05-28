Прикордонники зупинили на Київщині автомобіль з набоями
Прикордонники зупинили на Київщині автомобіль з набоями
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
США готуються cхвалити передачу Україні ракетних систем великої дальності MLRS, – CNN
США готуються cхвалити передачу Україні ракетних систем великої дальності MLRS, – CNN
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія втратила в Україні вже 30 тисяч солдат

Також окупанти лишилися 1330 танків та 3528 бойових броньованих машин.

Росія втратила в Україні вже 30 тисяч солдат
Ілюстративне фото

З 24 лютого по 28 травня Росія втатила під час війни проти України 30 тис. військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російських окупантів:

  • особового складу - близько 30000 (+250);
  • танків - 1330 (+8);
  • бойових броньованих машин - 3258 (+12);
  • артилерійських систем - 628 (+5);
  • РСЗВ - 203 (+2);
  • засоби ППО - 93 (+0);
  • літаків - 207 (+1);
  • гелікоптерів - 174 (+4);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+0);
  • крилаті ракети - 116 (+1);
  • кораблі  та катери - 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+0);
  • спеціальна техніка / special equipment - 48 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на  Авдіївському та Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, за даними розвідки, щоб не відповідати за втрату техніки, російські командири забороняють окупантам  евакуювати поранених та підвозити на передові позиції продукти і пальне.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також