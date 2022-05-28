Росія втратила в Україні вже 30 тисяч солдат

З 24 лютого по 28 травня Росія втатила під час війни проти України 30 тис. військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати російських окупантів:
- особового складу - близько 30000 (+250);
- танків - 1330 (+8);
- бойових броньованих машин - 3258 (+12);
- артилерійських систем - 628 (+5);
- РСЗВ - 203 (+2);
- засоби ППО - 93 (+0);
- літаків - 207 (+1);
- гелікоптерів - 174 (+4);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+0);
- крилаті ракети - 116 (+1);
- кораблі та катери - 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+0);
- спеціальна техніка / special equipment - 48 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, за даними розвідки, щоб не відповідати за втрату техніки, російські командири забороняють окупантам евакуювати поранених та підвозити на передові позиції продукти і пальне.