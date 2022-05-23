​Данія погодилася надати Україні пускові установки «Гарпун» і ракети до них, – глава Пентагону

Данія погодилася надати Україні пускові установки «Гарпун» і ракети до них, щоб допомогти українцям захистити своє узбережжя.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками другої наради Контактної групи з допомоги Україні, яка відбулась сьогодні, повідомляє CNN.

За словами очільника Пентагону, після наради 20 країн «оголосили про нові пакети допомоги», включно з «пожертвуванням критично необхідних артилерійських боєприпасів, систем берегової оборони, танків та іншої бронетехніки». До зустрічі також приєдналися чотири нові країни, які минулого місяця не були присутні на нараді на базі Рамштайн: Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово.

«Інші виступили з новими зобов’язаннями щодо підготовки українських Збройних сил та підтримки її військових систем», – додав Остін.

Загалом у другій зустрічі контактної групи взяли участь 47 країн, повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Друга зустріч контактної групи відбулась віртуально, третю Ллойд Остін особисто проведе Брюсселі 15 червня.

«Я скличу контактну групу на нашу третю зустріч наступного місяця і зберуся особисто цього разу, 15 червня, на полях зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, – сказав Остін. – Звичайно, це не буде захід НАТО, але ми хочемо підтримувати темп цих зустрічей, і я хотів використати свою подорож до Європи, щоб переконатися, що ми розвиваємо наш імпульс».

Остін сказав, що знає, що інші міністри оборони на заклику «розуміють загрозу, яку російська агресія становить для європейської безпеки та міжнародного порядку, заснованого на правилах, який забезпечує безпеку всіх нас».

AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун» – протикорабельна ракета з дозвуковою швидкістю та дальністю польоту до 220 км, у певних модифікаціях – до 280 км. Перебуває на озброєнні США, Японії та низки країн НАТО.