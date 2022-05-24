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Кулеба закликав партнерів надати Україні необхідну зброю

"Занадто рано робити висновок про те, що Україна вже має все необхідне озброєння".

Кулеба закликав партнерів надати Україні необхідну зброю
Фото: facebook/Oleg Nikolenko

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про потребу України в постачанні озброєння та боєприпасів.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Занадто рано робити висновок про те, що Україна вже має все необхідне озброєння. Наступ Росії на Донбасі - це жорстока битва, найбільша на європейській землі з часів Другої світової війни. Закликаю партнерів прискорити постачання озброєння та боєприпасів, особливо РСЗВ, далекобійної артилерії, БТР", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що за допомогою ракетних систем залпового вогню (MLRS) та іншої важкої зброї Україні вдасться самостійно впоратися з деблокуванням Чорного моря.

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