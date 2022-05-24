Кулеба закликав партнерів надати Україні необхідну зброю

"Занадто рано робити висновок про те, що Україна вже має все необхідне озброєння".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про потребу України в постачанні озброєння та боєприпасів.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Занадто рано робити висновок про те, що Україна вже має все необхідне озброєння. Наступ Росії на Донбасі - це жорстока битва, найбільша на європейській землі з часів Другої світової війни. Закликаю партнерів прискорити постачання озброєння та боєприпасів, особливо РСЗВ, далекобійної артилерії, БТР", - зазначив Кулеба.

Too early to conclude that Ukraine already has all the arms it needs. Russian offensive in the Donbas is a ruthless battle, the largest one on European soil since WWII. I urge partners to speed up deliveries of weapons and ammunition, especially MLRS, long-range artillery, APCs. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що за допомогою ракетних систем залпового вогню (MLRS) та іншої важкої зброї Україні вдасться самостійно впоратися з деблокуванням Чорного моря.