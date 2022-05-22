Україна сама зможе деблокувати Чорне море, якщо отримає системи MLRS, - Подоляк

Радник голови ОП наголосив на недоречності торгуватися з Росією з цього питання.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що за допомогою ракетних систем залпового вогню (MLRS) та іншої важкої зброї Україні вдасться самостійно впоратися з деблокуванням Чорного моря.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"1,6 млрд людей можуть почати недоїдати через брак харчів. Сотні мільйонів опиняться за межею бідності через зростання цін. The Economist прогнозує наслідки російської агресії та пропонує світу домовитися з Росією та Україною про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі", - зазначив він.

Подоляк знову наголосив на недоречності спроб "торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей".

"У нас є краща ідея: світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі", - заявив радник голови ОП.

Нагадаємо, російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. А це загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом. РФ заявляла, що вимагає зняти санкції в обмін на розблокування українських морських портів. Однак в Офісі президента України заявили, що це прямий шантаж.

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту допомогти Україні розблокувати морські порти, інакше слідом за енергетичною кризою настане продовольча і з нею зіткнеться набагато більше країн. Він також заявив, що очікує надання Україні американських MLRS після зустрічі "Рамштайн-2".

M270 MLRS – американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі, призначена для застосування в будь-який час доби та за різних погодних умов, використовується для ураження і знищення із закритих вогневих позицій на відстанях до 120 км, площа ураження до 25 га.