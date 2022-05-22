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В окупованому Енергодарі тривають перемовини про звільнення начальника рятувальників

Пожежники звернулися до мешканців Енергодара з проханням утриматися від акції протесту. 

В окупованому Енергодарі тривають перемовини про звільнення начальника рятувальників
Фото: t.me/orlovdmytroEn

Наразі в окупованому росіянами Енергодарі (Запорізька область) тривають перемовини про звільнення начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

Про це повідомив у телеграмі мер міста Дмитро Орлов.

"Зараз тривають перемовини про звільнення і повернення додому начальника пожежно-рятувального загону Трояна. Його колеги звертаються до мешканців Енергодара з проханням утриматися сьогодні від акції протесту на підтримку вогнеборців та їхнього керівника. Це може негативно вплинути на процес перемовин щодо пошуку нашого співробітника та зашкодити пожежникам у виконанні своїх обов’язків", - написав Орлов.

Нагадаємо, що 18 травня окупанти приїхали до пожежної частини та провели обшук у кабінеті начальника 1-го державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Потім вивезли його в невідомому напрямку.

20 травня пожежна частина вийшла на протест проти викрадення начальника рятувальників.

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