На Запоріжжі відкривають зелений коридор із Кам’янського

У разі зміни безпекової ситуації коридор буде закрито.

Наслідки обстрілу у Кам’янському на Запоріжжі

Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що в суботу, 21 травня, діятиме зелений коридор в районі с. Кам'янське у Василівському районі.

"З 10.00 до 15.00 відкриваємо зелений коридор для громадян, які виявили бажання виїхати на територію підконтрольну противникові в районі с. Кам'янське", – сказано в повідомленні.

У разі зміни безпекової ситуації коридор буде закрито, додали в ОВА.

Напередодні ввечері у Запорізькій області після тривалого блокування проїзду авто окупанти нарешті дозволили рух машин у районі Василівки. За три доби очікування там зібралося близько 1000 автомобілів з різних населених пунктів області та інших регіонів України.