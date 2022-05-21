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Українські військові ліквідували на півдні 36 окупантів і три їхні танки

А також – реактивну систему залпового вогню “Град” та автомобільну техніку.

Українські військові ліквідували на півдні 36 окупантів і три їхні танки
Фото: Cили спецоперацій ЗСУ

За минулу добу на півдні країни українські війська ліквідували 36 окупантів і три танки Т-72.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

А також – реактивну систему залпового вогню “Град” та автомобільну техніку.

“По передмістю Миколаєва з настанням темряви знов вдарили реактивні системи залпового вогню. Вражено об’єкт приміської інфраструктури. Постраждалих нема”, – йдеться у повідомленні.

По Одещині ворог здійснив дві ракетні атаки із застосуванням авіації. “Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти вочевидь намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму і зруйнували пляжну вбиральню”, – зазначили військові.

Трохи згодом ворог вдарив по промисловому підприємству з добривами. Унаслідок стався вибух і виникла пожежа, яку підрозділи ДСНС швидко ліквідували. Ані постраждалих, ані загрози природному середовищу не виявлено.

“У прикордонні з Придністров’ям ситуація стабільна і контрольована. Тривають контрдиверсійні заходи, забезпечено надійну охорону державного кордону, ситуація в невизнаній республіці постійно моніториться, сили оборони півдня України готові до виконання завдань за призначенням”, – додали в ОК.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали ракетного удару по місту Малин в Житомирської області, було пошкоджено сто будинків та об'єкт інфраструктури. 

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