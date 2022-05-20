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Колаборанту з Бердянська заочно повідомлено про підозру, - прокуратура

Підозрюваний прийняв пропозицію окупантів і очолив народну поліцію Бердянська.

Колаборанту з Бердянська заочно повідомлено про підозру, - прокуратура
Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Подільська окружна прокуратура Києва заочно повідомила про підозру громадянину України в добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, вчиненому в умовах воєнного стану.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

“Слідством встановлено, що підозрюваний наприкінці лютого 2022 року, в умовах воєнного стану, перебуваючи на території тимчасово окупованого міста Бердянськ Запорізької області, прийняв пропозицію представників збройних сил Російської Федерації про співпрацю та був проголошений начальником народної поліції м. Бердянськ”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що після призначення на посаду чоловік надає представникам РФ інформацію щодо зброї, наявної в мешканців міста, підприємців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, працівників правоохоронних органів, учасників АТО/ООС тощо. 

Раніше повідомляли, що на Херсонщині російські окупанти роздають "керівні" посади колаборантам, які не мають жодного досвіду такої роботи. Через їхній непрофесіоналізм регіону загрожує гуманітарна криза, і, судячи з їхніх слів, вони самі це розуміють.

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